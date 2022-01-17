Глава правления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения карантинные правила

Председатель правления второго крупнейшего банка Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио ушел в отставку после двух нарушений COVID-ограничений в 2021 году.

Председатель правления второго крупнейшего банка Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио ушел в отставку после двух нарушений COVID-ограничений в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщил ВВС. Его сменил на посту Аксель Леман.

Орта-Осорио заявил, что сожалеет о своих некоторых поступках, которые принесли банку сложности и сказались на его способности представлять банк. Поэтому он полагает, что его отставка пойдет на пользу банку и его акционерам.

Отставке банкира предшествовало внутреннее расследование, которое подтвердило, что он в 2021 году нарушил ограничения. В июле он посетил финал Уимблдонского турнира, не отсидев карантин, как того требовали установленные британским правительством правила, а в ноябре нарушил десятидневный карантин в Швейцарии.

Антонио Орта-Осорио пришел в Credit Suisse в апреле 2021 года, до этого он был CEO Lloyds Banking Group.