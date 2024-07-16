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Глава правительства Уэльса ушел в отствку

Глава правительства Уэльса ушел в отствку Глава правительства Уэльса Вон Гетинг заявил о решении покинуть свой пост после отставки четырех министров.
Другие страны
16 июля 2024 г. 15:18
Глава правительства Уэльса ушел в отствку

Глава правительства Уэльса Вон Гетинг заявил о решении покинуть свой пост после отставки четырех министров.

Как передает Report со ссылкой на Wales Online, ранее утром четыре члена его кабинета объявили о своей отставке и призвали Гетинга поступить аналогичным образом.

В заявлении об отставке Гетинг сказал, что Лейбористская партия не сможет переформатироваться под его руководством. Однако он также раскритиковал кампанию, начатую против него.

"За 11 лет работы министром я ни разу не принимал решений в корыстных целях. Я никогда не злоупотреблял и не превышал свои полномочия. Сожалею, что доказательства больше не являются важной составляющей политики", - сказал он.

Гетинг назвал период нахождения на посту главного министра "самым тяжелым" для него и его семьи.

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Версия на английском языке Vaughan Gething quits as Welsh first minister after four months in job

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