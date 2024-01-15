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Глава правительства Нигера посетит Иран, Турцию, РФ и Сербию

Глава правительства Нигера посетит Иран, Турцию, РФ и Сербию Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн в сопровождении министров обороны, нефти, спорта, торговли и других в понедельник отправился в турне. Делегация намерена посетить Иран, Россию, Сербию и Турцию.
Другие страны
15 января 2024 г. 15:40
Глава правительства Нигера посетит Иран, Турцию, РФ и Сербию

Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн в сопровождении министров обороны, нефти, спорта, торговли и других в понедельник отправился в турне. Делегация намерена посетить Иран, Россию, Сербию и Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Mondafrique.

Источник в правительстве сообщил, что новые власти Нигера намерены диверсифицировать партнерство в области обороны, сельского хозяйства, энергетики, а также развивать отношения в сфере торговли нефтью и медицинским оборудованием.

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

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Версия на английском языке Niger PM to visit Iran, Türkiye, Russia and Serbia

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