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Глава правительства Эсватини умер от коронавируса

Глава правительства Эсватини умер от коронавируса Премьер-министр африканского Королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Мандвуло Амброзе Дламини умер на 53-м году жизни после заражения коронавирусом.
Другие страны
14 декабря 2020 г. 03:12
Глава правительства Эсватини умер от коронавируса
Мандвуло Амброзе Дламини

Премьер-министр африканского Королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Мандвуло Амброзе Дламини умер на 53-м году жизни после заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на официальной странице правительства страны в Twitter.

Глава правительства умер в больнице в ЮАР, куда был госпитализирован после заражения.

Мандвуло Амброзе Дламини сообщил о том, что заразился коронавирусом, 15 ноября. Тогда он отмечал, что чувствует себя хорошо, но позднее ему потребовалась госпитализация.

Дламини занимал пост главы правительства Эсватини с октября 2018 года.

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