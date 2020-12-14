Глава правительства Эсватини умер от коронавируса

Премьер-министр африканского Королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Мандвуло Амброзе Дламини умер на 53-м году жизни после заражения коронавирусом.

Премьер-министр африканского Королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Мандвуло Амброзе Дламини умер на 53-м году жизни после заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на официальной странице правительства страны в Twitter .

Глава правительства умер в больнице в ЮАР, куда был госпитализирован после заражения.

Мандвуло Амброзе Дламини сообщил о том, что заразился коронавирусом, 15 ноября. Тогда он отмечал, что чувствует себя хорошо, но позднее ему потребовалась госпитализация.

Дламини занимал пост главы правительства Эсватини с октября 2018 года.