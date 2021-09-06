Глава политического крыла "Талибана" встретился с замгенсека ООН

Лидер политического крыла захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар встретился в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Лидер политического крыла захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар встретился в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter представитель радикалов Мохаммад Наим.

"Сегодня мулла (Абдул Гани) Барадар Ахунд... встретился в Кабуле со специальным представителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и сопровождающей его делегацией. Встреча проходила в министерстве иностранных дел", - написал он.

По словам представителя талибов, Гриффитс "пообещал продолжить сотрудничество и оказывать помощь народу Афганистана". Кроме того, дипломат заверил, что "на предстоящей встрече стран-доноров будут предприняты дополнительные усилия по привлечению помощи" в эту страну.

"В свою очередь "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание талибов) указал на готовность развивать всестороннее сотрудничество (с ООН)", - подчеркнул Наим.