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Глава полиции Японии ушел в отставку из-за убийства Абэ

Глава полиции Японии ушел в отставку из-за убийства Абэ Шеф Национального полицейского агентства Японии Итару Накамура объявил, что покинет свой пост, поскольку берет на себя ответственность в связи с убийством в июле экс-премьера Синдзо Абэ
Другие страны
25 августа 2022 г. 11:30
Глава полиции Японии ушел в отставку из-за убийства Абэ

Шеф Национального полицейского агентства Японии Итару Накамура объявил, что покинет свой пост, поскольку берет на себя ответственность в связи с убийством в июле экс-премьера Синдзо Абэ, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Накамура не уточнил, когда его отставку официально примут.

Об этом решении стало известно в то время, как агентство обнародовало доклад на тему того, почему ему не удалось защитить Абэ от покушения. В частности, специалисты установили, что периметр безопасности вокруг места, где произошло покушение на экс-премьера, не был достаточно плотным, и убийца смог приблизиться к Абэ.

8 июля Тэцуя Ямагами произвел два выстрела в Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

Ямагами был задержан на месте преступления, он проходит медицинское освидетельствование на предмет вменяемости.

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Версия на английском языке Japan police chief to resign over Abe shooting death

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