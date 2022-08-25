Глава полиции Японии ушел в отставку из-за убийства Абэ

Шеф Национального полицейского агентства Японии Итару Накамура объявил, что покинет свой пост, поскольку берет на себя ответственность в связи с убийством в июле экс-премьера Синдзо Абэ

Шеф Национального полицейского агентства Японии Итару Накамура объявил, что покинет свой пост, поскольку берет на себя ответственность в связи с убийством в июле экс-премьера Синдзо Абэ, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Накамура не уточнил, когда его отставку официально примут.

Об этом решении стало известно в то время, как агентство обнародовало доклад на тему того, почему ему не удалось защитить Абэ от покушения. В частности, специалисты установили, что периметр безопасности вокруг места, где произошло покушение на экс-премьера, не был достаточно плотным, и убийца смог приблизиться к Абэ.

8 июля Тэцуя Ямагами произвел два выстрела в Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

Ямагами был задержан на месте преступления, он проходит медицинское освидетельствование на предмет вменяемости.