Глава полиции Лондона ушел в отставку

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Глава полиции Лондона Бернард Хоган-Хоув объявил об уходе в отставку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Было большой честью работать начальником столичной полиции. Я с удовольствием занимался этой работой и мне очень нравилось быть офицером полиции", - написал 58-летний Хоган-Хоув в своем заявлении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда.

Б.Хоган-Хоув занимал этот пост с 2011 года и, в частности, обеспечивал безопасность города во время Олимпийских игр-2012.

О причинах, которые вынудили Хогана-Хоува уйти в отставку ранее положенного срока - его ежегодно возобновляемый контракт истекал в сентябре будущего года - не сообщается.

Он будет оставаться на своем посту до февраля 2017 года.