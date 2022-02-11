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Глава полиции Лондона подала в отставку из-за скандала

Глава полиции Лондона подала в отставку из-за скандала Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны панде
Другие страны
11 февраля 2022 г. 00:15
Глава полиции Лондона подала в отставку из-за скандала

Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении К.Дик.

"Очень грустно, что после общения с мэром Лондона (Садиком Ханом) сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции", - говорится в заявлении.

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