Глава полиции Лондона подала в отставку из-за скандала

Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны панде

Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении К.Дик.

"Очень грустно, что после общения с мэром Лондона (Садиком Ханом) сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции", - говорится в заявлении.