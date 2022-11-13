Глава пограничной службы США ушел в отставку

Президент США Джо Байден в субботу принял отставку главы Службы таможенного и пограничного контроля Криса Магнуса.

Президент США Джо Байден в субботу принял отставку главы Службы таможенного и пограничного контроля Криса Магнуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент принял отставку Кристофера Магнуса, главы Службы таможенного и пограничного контроля, - говорится в заявлении. - Президент благодарен Магнусу за его работу и желает ему всего наилучшего".

В пятницу сообщалось, что администрация Байдена потребовала от Магнуса уйти в отставку из-за наплыва мигрантов на южной границе. На этом посту он пробыл меньше года.

Неспособность администрации Байдена решить проблему с мигрантами стала одним из главных направлений критики в адрес демократов со стороны республиканцев перед промежуточными выборами. Успех в борьбе с нелегальной миграцией необходим Байдену, чтобы укрепить позиции перед президентской гонкой в 2024 году.