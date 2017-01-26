Глава пограничной службы США покинул свой пост

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава пограничной службы США Марк Морган покинул свой пост.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Пока неизвестно, ушел ли Морган в отставку добровольно или "его попросили уйти".

Сообщение об отставке поступило на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении мер по охране границы и, в частности, о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что штат пограничников будет увеличен на пять тысяч человек.