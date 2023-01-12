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Глава подкомитета Европарламента покинула пост на фоне коррупционного скандала

Глава подкомитета Европарламента покинула пост на фоне коррупционного скандала Председатель подкомитета Европарламента (ЕП) по правам человека Мария Арена объявила о решении окончательно уйти с этого поста, руководство которым она приостановила в декабре в связи с начатым в Бельгии расследованием по фактам коррупции в ЕП.
Другие страны
12 января 2023 г. 05:20
Глава подкомитета Европарламента покинула пост на фоне коррупционного скандала

Председатель подкомитета Европарламента (ЕП) по правам человека Мария Арена объявила о решении окончательно уйти с этого поста, руководство которым она приостановила в декабре в связи с начатым в Бельгии расследованием по фактам коррупции в ЕП.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Бельгийские власти не требовали лишить меня парламентского иммунитета. Обысков ни моем офисе, ни в моем жилье не было, и я никоим образом не попала под подозрение правосудия", - цитируют СМИ Бельгии заявление депутата ЕП от бельгийских социалистов.

Но в связи с тем, что по ходу расследования коррупции в пользу, как предполагается, Катара и Марокко имя Арены неоднократно упоминалось в прессе, в частности, в связи с контактами с одним из подозреваемых по этому делу, глава комитета ЕП приняла решение о своей отставке.

К тому же, как считают в ЕП, на фоне коррупционного скандала могут быть предприняты попытки дискредитации работы столь важного подкомитета.

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