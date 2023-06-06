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Глава Philip Morris заявил о необходимости установить дату запрета сигарет в мире

Глава Philip Morris заявил о необходимости установить дату запрета сигарет в мире Глава американской табачной компании Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак считает, что необходимо установить сроки запрета сигарет и перейти на менее опасные альтернативы.
Другие страны
6 июня 2023 г. 11:09
Глава Philip Morris заявил о необходимости установить дату запрета сигарет в мире

Глава американской табачной компании Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак считает, что необходимо установить сроки запрета сигарет и перейти на менее опасные альтернативы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом исполнительный директор компании заявил в интервью газете Daily Mail, опубликованном во вторник.

"Как правительство Великобритании регулирует автомобильную промышленность, объявляя о запрете в определенные сроки на выпуск машин на бензине, можно было бы сделать подобное и в табачной отрасли," - заявил Ольчак. Глава корпорации, который сам более двадцати лет был курильщиком, но сумел отказаться от вредной привычки, полагает, что сигаретам сейчас "место в музеях".

В настоящее время более трети доходов его компании, производящей в том числе Marlboro и Benson & Hedges, приходится на электронные сигареты и системы нагревания табака. PMI также инвестировала более 8,5 млрд фунтов (10,6 млрд долларов) в кампанию по поиску альтернативных путей к "будущему без табачного дыма".

По словам Ольчака, правительства могли бы поддержать табачные компании, движущиеся к производству менее вредных табачных продуктов. Он также утверждает, что власти, "ограничивающие доступ к менее вредным альтернативам и распространяющие дезинформацию о такой продукции, лишь усугубляют проблему курения". В качестве примера успешного перехода к табачным альтернативам он назвал Швецию и Японию.

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Версия на английском языке Philip Morris CEO calls for date to be set for full smoking ban

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