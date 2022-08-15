Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла, который вакцинировался от коронавируса четыре раза, заболел коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он в понедельник сообщил в Twitter.
"Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer - BioNTech, я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы. Я самоизолируюсь и начал принимать препарат Paxlovid", - написал Бурла.