Глава Перу решил освободить из тюрьмы экс-президента Фухимори

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Перу Педро Пабло Кучински принял решение помиловать экс-главу государства Альберто Фухимори в связи с его состоянием здоровья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила 24 декабря местная радиостанция RPP.

По ее данным, в ближайшие часы Фухимори покинет тюрьму Барбадильо, расположенную в столичном пригороде Атэ. В этом пенитенциарном учреждении экс-президент южноамериканской страны провел последние восемь лет.

Бывший президент Перу отбывал 25-летний срок в тюрьме за нарушения прав человека, коррупцию и санкционирование деятельности эскадронов смерти.

В апреле 2015 года Фухимори был госпитализирован в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.