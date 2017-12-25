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    Глава Перу решил освободить из тюрьмы экс-президента Фухимори

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Перу Педро Пабло Кучински принял решение помиловать экс-главу государства Альберто Фухимори в связи с его состоянием здоровья.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила 24 декабря местная радиостанция RPP.

    По ее данным, в ближайшие часы Фухимори покинет тюрьму Барбадильо, расположенную в столичном пригороде Атэ. В этом пенитенциарном учреждении экс-президент южноамериканской страны провел последние восемь лет.

    Бывший президент Перу отбывал 25-летний срок в тюрьме за нарушения прав человека, коррупцию и санкционирование деятельности эскадронов смерти.

    В апреле 2015 года Фухимори был госпитализирован в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 

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