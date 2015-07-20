​Глава Пентагона заявил о возможном применении военной силы против Ирана

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "США не исключают применение военной силы против Ирана, в случае если Тегеран продолжит работу над созданием ядерного оружия".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в ходе турне по странам Ближнего Востока.

Министр обороны отметил, что подписанная договоренность с Ираном о контроле над его ядерной программы позволяет в случае необходимости применить военную силу.

"Эта договоренность хороша хотя бы тем, что не исключает в случае надобности применение силы", - подчеркнул Картер.

В ходе поездки Картер посетит Израиль и Саудовскую Аравию, которые озабочены возможностью усиления Ирана в свете достигнутых договоренностей по его ядерной программе.