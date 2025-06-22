Глава Пентагона заявил, что США не стремятся спровоцировать смену власти в Иране

Нанесенные США удары по Ирану были нацелены исключительно на ядерную программу, а не на смену руководства в этой стране.

Нанесенные США удары по Ирану были нацелены исключительно на ядерную программу, а не на смену руководства в этой стране.

Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Эти удары проводились не для того, чтобы спровоцировать смену режима", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Хегсет подчеркнул, что речь шла о "высокоточных ударах" по ядерным центрам Ирана.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Иран, что удары по его ядерным объектам - это разовый акт, а не начало "войны с целью смены власти".