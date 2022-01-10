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Глава Пентагона выздоровел после заражения коронавирусом

Глава Пентагона выздоровел после заражения коронавирусом Министр обороны США Ллойд Остин, у которого ранее был выявлен новый коронавирус, получил отрицательный результат теста на инфекцию и с понедельника вернется к работе из офиса.
Другие страны
10 января 2022 г. 07:14
Глава Пентагона выздоровел после заражения коронавирусом
Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин, у которого ранее был выявлен новый коронавирус, получил отрицательный результат теста на инфекцию и с понедельника вернется к работе из офиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

"Рад сообщить, что министр обороны сдал сегодня тест на ковид с отрицательным результатом и завтра вернется в офис. Он признателен за наличие вакцин, которые позволяют смягчить последствия вируса", - отметил представитель Пентагона. Кирби пояснил, что 68-летний Остин продолжит соблюдать рекомендации специалистов.

Сам Остин заявил в четверг, что благодаря вакцинации болезнь у него проходит в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку. Об обнаружении у себя нового коронавируса Остин объявил 2 января. Тогда же он пояснил, что не передает другим полномочия министра обороны и, "насколько это возможно", намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых мероприятиях. На очных встречах его временно представляла первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

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