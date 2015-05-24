​Глава Пентагона выразил недовольство действиями иракской армии

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер выразил недовольство действиями вооруженных сил Ирака, уступивших неделю назад столицу провинции Анбар - город Рамади - экстремистской группировке "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, выступая в программе телекомпании CNN, он также заявил, что успех международной антитеррористической кампании в Ираке в конечном счете зависит от иракской армии.

"Судя по всему, иракские войска просто не хотели сражаться", - сказал глава Пентагона по поводу сдачи Рамади террористам.

По его словам, "противник не имел численного перевеса", в действительности правительственных иракских войск "было значительно больше", чем боевиков ИГИЛ.

"Это показывает, что мы сталкиваемся с нежеланием иракцев воевать с "Исламским государством Ирака и Леванта", - отметил Картер.

Он подтвердил, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками будут оказывать помощь иракским вооруженным силам и продолжат нанесение ударов с воздуха по позициям экстремистов. Однако в конечном итоге воевать с боевиками из ИГ и нанести им поражение должны иракские войска при поддержке местного ополчения. "Мы можем принять участие в разгроме "Исламского государства", - подчеркнул глава минобороны США. - Но победу могут обеспечить только сами иракцы, и в данном конкретном случае для этого потребуется участие суннитских племен, проживающих на западе страны".