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Глава Пентагона впервые встретился с министром обороны Малайзии

Глава Пентагона впервые встретился с министром обороны Малайзии Министр обороны США Ллойд Остин провел первую встречу со своим малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", проходящего в Сингапуре.
Другие страны
3 июня 2023 г. 19:41
Глава Пентагона впервые встретился с министром обороны Малайзии

Министр обороны США Ллойд Остин провел первую встречу со своим малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", проходящего в Сингапуре.

Как передает Report, об этом сообщил Пентагон.

"Сегодня министр обороны Ллойд Остин провел первую личную встречу с министром обороны Малайзии Мохамадом Хасаном. Они обсудили возможности расширения и укрепления отношений США и Малайзии в обороне, а также сотрудничество в разрешении региональных вызовов в сфере безопасности", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос расширения масштабов военных учений для повышения оперативной совместимости вооруженных сил двух стран. Министры выразили надежду на новую встречу до конца этого года на полях Совещания министров обороны стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - ред.) и партнеров.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri ilk dəfə Malayziyanın müdafiə naziri ilə görüşüb

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