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Глава Пентагона: Возвращение Украины к границам до 2014 года - невозможно

Глава Пентагона: Возвращение Украины к границам до 2014 года - невозможно Попытки возвращения к границам Украины до 2014 года являются нереалистичной задачей.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 18:31
Глава Пентагона: Возвращение Украины к границам до 2014 года - невозможно

Попытки возвращения к границам Украины до 2014 года являются нереалистичной задачей.

Как передает Report, с таким заявлением выступил министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине.

"Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года - это нереалистичная задача", - подчеркнул глава американского военного ведомства.

Также он отметил, что мирное урегулирование конфликта в Украине является высшим приоритетом для нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом.

"Достижение прочного мира - высший приоритет", - сказал шеф Пентагона.

"И Министерство обороны США поможет в достижении этой цели", - отметил Хегсет. По его словам, в Вашингтоне исходят из того, что "кровопролитие в Украине должно остановиться". А для этого нужна в том числе "реалистичная оценка поля боя", подчеркнул он.

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