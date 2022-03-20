Глава Пентагона во время визита в Болгарию обсудил укрепление восточного фланга НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию обсудил с руководством этой страны вопросы, касающиеся укрепления восточного фланга НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию обсудил с руководством этой страны вопросы, касающиеся укрепления восточного фланга НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

По его словам, Остин встретился с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым и главой оборонного ведомства Драгомиром Заковым. Глава Пентагона отметил важность двустороннего стратегического партнерства и "подчеркнул, что США привержены обеспечению безопасности восточного фланга НАТО в этот решающий момент". Как следует из заявления, Остин "выразил признательность Болгарии за вклад в гуманитарную помощь Украине и за размещение новой многонациональной боевой группы".

Напомним, что Остин прибыл в Болгарию в пятницу. Он встретился с болгарскими и американскими военными, принимающими участие в совместных учениях.