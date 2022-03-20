О нас
Аудио новости

Глава Пентагона во время визита в Болгарию обсудил укрепление восточного фланга НАТО

Глава Пентагона во время визита в Болгарию обсудил укрепление восточного фланга НАТО Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию обсудил с руководством этой страны вопросы, касающиеся укрепления восточного фланга НАТО.
Другие страны
20 марта 2022 г. 06:44
Глава Пентагона во время визита в Болгарию обсудил укрепление восточного фланга НАТО
Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию обсудил с руководством этой страны вопросы, касающиеся укрепления восточного фланга НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

По его словам, Остин встретился с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым и главой оборонного ведомства Драгомиром Заковым. Глава Пентагона отметил важность двустороннего стратегического партнерства и "подчеркнул, что США привержены обеспечению безопасности восточного фланга НАТО в этот решающий момент". Как следует из заявления, Остин "выразил признательность Болгарии за вклад в гуманитарную помощь Украине и за размещение новой многонациональной боевой группы".

Напомним, что Остин прибыл в Болгарию в пятницу. Он встретился с болгарскими и американскими военными, принимающими участие в совместных учениях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi