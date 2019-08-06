Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности заявил, что выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии, сообщает агентство Рейтер.

"Да, я бы хотел этого", — цитирует агентство ответ Эспера на вопрос о возможности такого размещения.

"Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается", — добавил он.

Напомним, МИД России официально подтвердил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа по инициативе США.