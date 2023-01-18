Глава Пентагона в ближайшие недели посетит Южную Корею и Филиппины

Министр обороны США Ллойд Остин в ближайшие несколько недель посетит Республику Корея и Филиппины, чтобы обсудить укрепление оборонного партнерства.

Министр обороны США Ллойд Остин в ближайшие несколько недель посетит Республику Корея и Филиппины, чтобы обсудить укрепление оборонного партнерства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я могу подтвердить, что в ближайшие недели министр обороны Остин посетит Республику Корея и Филиппины, чтобы встретиться с представителями правительства высокого ранга и военачальниками в обеих странах в условиях, когда Соединенные Штаты и две эти страны, являющиеся ключевыми союзниками, продолжают укреплять оборонное партнерство", - сообщил он.

"Эта предстоящая поездка вновь подтверждает наше глубокое обязательство работать сообща с союзниками и партнерами над тем, чтобы выработать общее видение того, как сохранить свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", - добавил Райдер.