Глава Пентагона: удар КНДР по США может привести к военным действиям

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ракетный удар Северной Кореи по территориям Соединенных Штатов может привести к полномасштабным военным действиям.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

"Если они ударят по США, это очень быстро может привести к военным действиям", - сказал глава Пентагона.

По словам Мэттиса, Вашингтон мгновенно узнает о траектории северокорейской ракеты, если она будет направлена на Гуам.

Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что в случае нападения КНДР на США Канберра поможет Вашингтону отразить удар Пхеньяна.

10 августа стало известно, что военные КНДР заявили о намерении разработать план ракетного удара в районе острова Гуам, где находятся американские военные базы, к середине августа.