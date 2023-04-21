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Глава Пентагона: Танки Abrams прибудут в ФРГ через несколько недель для обучения ВСУ

Глава Пентагона: Танки Abrams прибудут в ФРГ через несколько недель для обучения ВСУ Танки США Abrams прибудут в ФРГ в следующие несколько недель и военные Вооруженных сил Украины будут проходить на них обучение.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 19:10
Глава Пентагона: Танки Abrams прибудут в ФРГ через несколько недель для обучения ВСУ

Танки США Abrams прибудут в ФРГ в следующие несколько недель и военные Вооруженных сил Украины будут проходить на них обучение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, после заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.

"Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники. Те танки, которые украинцам предстоит использовать для обучения, прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель", - сказал Остин.

Он также отметил, что государства-члены контактной группы поставили ВСУ более 230 танков, свыше 1,5 тысячи бронемашин и другую технику и боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın “Abrams” tankları yaxın bir neçə həftə ərzində Almaniyaya gələcək

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