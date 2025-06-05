Глава Пентагона: США пересмотрят структуру размещения своих ВС по всему миру

США пересмотрят структуру размещения своих вооруженных сил по всему миру, сосредоточившись на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США пересмотрят структуру размещения своих вооруженных сил по всему миру, сосредоточившись на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет журналистам на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Мы будем защищать нашу южную границу и закроем ее, так как предыдущая администрация позволила 20 млн человек незаконно проникнуть в нашу страну. Мы должны взять это под стопроцентный контроль. Мы должны переключиться на Индо-Тихоокеанский регион и обеспечить там сдерживание", - отметил он.