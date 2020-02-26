​Глава Пентагона: США не стремятся к гонке вооружений с Россией

Соединенные Штаты не стремятся к гонке ядерных вооружений с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заверением выступил в среду министр обороны США Марк Эспер.

"Мы не пытаемся ввязаться в гонку вооружений с Россией, не пытаемся добиться с ними паритета по принципу "система за систему", - сказал глава Пентагона, комментируя проблематику модернизации американского ядерного арсенала на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Однако нам необходимо иметь основополагающие элементы ядерного потенциала, чтобы сохранять безопасность Америки", - отметил далее Эспер. По его словам, это означает, что все составные части ядерной триады "дополняют друг друга, принимая во внимание различные задачи". Таким образом глава американского военного ведомства в очередной раз подтвердил, что Вашингтон не намерен отказываться от какой-либо составляющей триады, невзирая на настойчивые призывы целого ряда неправительственных экспертов США отказаться от межконтинентальных баллистических ракет в связи с тем, что необходимость в них на данном этапе фактически отпала.