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Глава Пентагона: Союзники США по НАТО должны сами сдерживать Россию

Глава Пентагона: Союзники США по НАТО должны сами сдерживать Россию Союзники США по НАТО должны сами обеспечить свою обороноспособность, в том числе для сдерживания Россия.
Другие страны
10 июня 2025 г. 20:41
Глава Пентагона: Союзники США по НАТО должны сами сдерживать Россию

Союзники США по НАТО должны сами обеспечить свою обороноспособность, в том числе для сдерживания Россия.

Как передает Report, об этом глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, параллельно с этим Соединенные Штаты заинтересованы в увеличении присутствия Индо-Тихоокеанском регионе, то есть за пределами Европы.

"Наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию. По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе", - сказал Хегсет.

По итогам состоявшейся 5 июня встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе Пит Хегсет призвал их привыкать к мысли о том, что "Америка не может защищать всех одновременно и не обязана это делать". При этом он отметил, что подавляющее большинство членов НАТО согласились выполнить требование Вашингтона повысить национальные расходы на оборону до 5% ВВП.

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