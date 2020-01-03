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Глава Пентагона считает, что против США в Ираке готовятся новые атаки

Глава Пентагона считает, что против США в Ираке готовятся новые атаки

США считают, что поддерживаемые Ираном группировки готовят новые атаки против американских сил в Ираке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил в четверг журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

“Есть некоторые показатели того, что они могут планировать новые атаки. Если это произойдет, мы будем реагировать. Если мы получим сообщения об атаках или другие сведения, то предпримем превентивные меры для защиты вооруженных сил и граждан США. 

Игра изменилась, и мы готовы предпринять необходимое для защиты нашего персонала и интересов в регионе”, - добавил он.

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