Глава Пентагона: Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Россия не может заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на международной конференции в Бахрейне.

"Присутствие России в регионе не сможет заменить продолжительную и прозрачную приверженность США Ближнему Востоку", - заявил Д.Мэттис.

Он возложил ответственность за обострение ситуации в регионе на Иран. Глава Пентагона также обвинил Тегеран и Москву в том, что президент Сирии Башар Асад сохраняет власть в стране.

По его словам, Россия игнорирует "преступные действия Асада по отношению к его собственному народу".

Д.Мэттис заверил, что коалиция союзников во главе с США продолжит зачистку радикальных группировок на территории Сирии.