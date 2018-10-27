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    Глава Пентагона: Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Россия не может заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на международной конференции в Бахрейне.

    "Присутствие России в регионе не сможет заменить продолжительную и прозрачную приверженность США Ближнему Востоку", - заявил Д.Мэттис.

    Он возложил ответственность за обострение ситуации в регионе на Иран. Глава Пентагона также обвинил Тегеран и Москву в том, что президент Сирии Башар Асад сохраняет власть в стране.

    По его словам, Россия игнорирует "преступные действия Асада по отношению к его собственному народу".

    Д.Мэттис заверил, что коалиция союзников во главе с США продолжит зачистку радикальных группировок на территории Сирии.

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