Глава Пентагона рассказал, при каких обстоятельствах США отправят войска в Израиль

Соединенные Штаты без колебаний примут "соответствующие меры" в случае, если кто-либо попытается расширить конфликт на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты без колебаний примут "соответствующие меры" в случае, если кто-либо попытается расширить конфликт на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

"Если какая-либо группировка или страна планирует расширить этот конфликт и воспользоваться той неблагоприятной ситуацией, которую мы наблюдаем, то мой вам совет - не стоит. Мы сохраняем за собой право на самозащиту и не будем колебаться в том, чтобы принять соответствующие меры", - сказал он.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.