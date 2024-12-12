Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона (министр обороны США) Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.

Глава Пентагона (министр обороны США) Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.

Как передает Report, об этом Остин написал на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что в ходе беседы США вновь подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности Израиля:

"Я подчеркнул, что решение о прекращении огня, принятое Израилем и ливанским движением "Хезболлах" 26 ноября, может восстановить длительное спокойствие в регионе и создать условия для безопасного возвращения жителей по обе стороны израильско-ливанской границы в свои дома", - написал Л.Остин.

Он также отметил, что США проводят тесные консультации с международными партнерами для поддержки соблюдения режим прекращения огня.

"США поддерживают мирный и всеобъемлющий политический переход. Я подчеркнул важность тесных консультаций между США и Израилем по событиям в Сирии. Я также отметил обязательства США по освобождению всех заложников в Газе, включая американских граждан", - продолжил глава Пентагона.

Л.Остин также призвал правительство Израиля продолжать предпринимать шаги для улучшения тяжелой гуманитарной ситуации в Газе.