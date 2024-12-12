Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона (министр обороны США) Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.
Как передает Report, об этом Остин написал на своей странице в соцсети X.
Отмечается, что в ходе беседы США вновь подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности Израиля:
"Я подчеркнул, что решение о прекращении огня, принятое Израилем и ливанским движением "Хезболлах" 26 ноября, может восстановить длительное спокойствие в регионе и создать условия для безопасного возвращения жителей по обе стороны израильско-ливанской границы в свои дома", - написал Л.Остин.
Он также отметил, что США проводят тесные консультации с международными партнерами для поддержки соблюдения режим прекращения огня.
"США поддерживают мирный и всеобъемлющий политический переход. Я подчеркнул важность тесных консультаций между США и Израилем по событиям в Сирии. Я также отметил обязательства США по освобождению всех заложников в Газе, включая американских граждан", - продолжил глава Пентагона.
Л.Остин также призвал правительство Израиля продолжать предпринимать шаги для улучшения тяжелой гуманитарной ситуации в Газе.