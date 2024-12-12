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Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Глава Пентагона (министр обороны США) Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 18:50
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона (министр обороны США) Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.

Как передает Report, об этом Остин написал на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что в ходе беседы США вновь подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности Израиля:

"Я подчеркнул, что решение о прекращении огня, принятое Израилем и ливанским движением "Хезболлах" 26 ноября, может восстановить длительное спокойствие в регионе и создать условия для безопасного возвращения жителей по обе стороны израильско-ливанской границы в свои дома", - написал Л.Остин.

Он также отметил, что США проводят тесные консультации с международными партнерами для поддержки соблюдения режим прекращения огня.

"США поддерживают мирный и всеобъемлющий политический переход. Я подчеркнул важность тесных консультаций между США и Израилем по событиям в Сирии. Я также отметил обязательства США по освобождению всех заложников в Газе, включая американских граждан", - продолжил глава Пентагона.

Л.Остин также призвал правительство Израиля продолжать предпринимать шаги для улучшения тяжелой гуманитарной ситуации в Газе.

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Версия на английском языке US, Israeli defense chiefs discuss regional developments
Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri: ABŞ Suriyada dinc və əhatəli siyasi keçidi dəstəkləyir

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