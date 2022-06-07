Глава Пентагона проведет заседание Контактной группы по Украине 15 июня

В Брюсселе 15 июня состоится третье заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины" во главе с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

В Брюсселе 15 июня состоится третье заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины" во главе с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Пентагона.

"Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III должен провести личное заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 15 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Остин пригласил министров обороны и начальников штабов обороны со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине.

Заседание начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени, а в 18:45 состоится пресс-конференция с главой Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.