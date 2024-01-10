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Глава Пентагона проходит лечение от рака простаты

Глава Пентагона проходит лечение от рака простаты Специалисты в декабре 2023 диагностировали у министра обороны США Ллойда Остина рак простаты, ему была проведена хирургическая операция, в начале января главу Пентагона госпитализировали из-за возникших осложнений.
Другие страны
10 января 2024 г. 02:15
Глава Пентагона проходит лечение от рака простаты

Специалисты в декабре 2023 диагностировали у министра обороны США Ллойда Остина рак простаты, ему была проведена хирургическая операция, в начале января главу Пентагона госпитализировали из-за возникших осложнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Из документа следует, что при регулярном осмотре в начале декабря 2023 года у Остина был выявлен "рак простаты, требующий лечения". В связи с этим ему 22 декабря провели "минимально инвазивную" хирургическую операцию (простатэктомия). "Он был под общим наркозом во время этой процедуры", - уточнили в центре. На следующий день Остин вернулся домой. "Рак простаты был выявлен у него рано, и прогноз отличный", - отмечается в документе.

Специалисты сообщили, что "1 января 2024 года министр Остин был доставлен в медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений, возникших после процедуры 22 декабря [2023 года], включая дурноту, острую боль в животе, бедре и ноге". "Первоначальный осмотр выявил инфекцию мочевыводящих путей", - отметил центр. 2 января пациента перевели в отделение интенсивной терапии. Специалисты подчеркнули, что Остин выздоравливает, и они ожидают его "полного восстановления". В центре уточнили, что "это может быть долгим процессом". После госпитализации в январе министр "ни разу не терял сознания и не был под общим наркозом".

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri prostat xərçəngi xəstəliyindən müalicə olunur

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