Глава Пентагона призвал Европу позволить США сфокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе

Увеличение европейскими странами расходов на оборону позволит Соединенным Штатам сфокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе, которому они отдают приоритет.

Увеличение европейскими странами расходов на оборону позволит Соединенным Штатам сфокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе, которому они отдают приоритет.

Как передает Report , об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Трансляция велась на сайте Пентагона.

"Мы считаем, что наши европейские союзники по НАТО должны максимально возможным образом использовать свое сравнительное преимущество на континенте. Благодаря президенту США Дональду Трампу они активизируют свое участие в альянсе, - сказал он. - Если наши союзники разделяют с нами это бремя, мы можем лучше сфокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе, это приоритетный театр военных действий для нас".

Шеф Пентагона добавил, что НАТО не может считаться "нерушимым альянсом", если его члены не будут принимать в нем равное участие.