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Глава Пентагона приказал военным быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке

Глава Пентагона приказал военным быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ американским военным "быть готовым к развертыванию" на Ближнем Востоке для поддержки Израиля.
Другие страны
17 октября 2023 г. 02:09
Глава Пентагона приказал военным быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ американским военным "быть готовым к развертыванию" на Ближнем Востоке для поддержки Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, пока неизвестно, какие именно подразделения ВС США будут привлечены и при каких именно обстоятельствах они будут задействованы. При этом, как подчеркнул чиновник, военные будут размещены не для участия в боевых действиях.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что американское оборонное ведомство отобрало примерно 2 тыс. военнослужащих, чтобы подготовить их к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке. Сейчас отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.

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