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    ​Глава Пентагона прибыл в Иракский Курдистан, чтобы встретиться с Барзани

    Картер планирует встретиться с президентом автономного региона Масудом Барзани, а также с военнослужащими США

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер прибыл с незапланированным визитом в столицу Иракского Курдистана Эрбиль, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Картер планирует встретиться с президентом автономного региона Масудом Барзани, а также с военнослужащими США.

    Отметим, что Эштон Картер прибыл в Багдад в четверг, чтобы встретиться с премьер-министром Ирака Хайдером Джавадом Аль-Абади.

    Глава Пентагона в воскресенье начал свое ближневосточное турне. В рамках его поездки - визиты в Израиль, Саудовскую Аравию и Иорданию для обсуждения темы Ирана и борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ) и терроризмом.

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