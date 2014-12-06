Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны США Чак Хейгел прибыл с необъявленным визитом в столицу Афганистана Кабул, сообщает Report со ссылкой на Reuters. Данная поездка Хейгела в афганскую столицу связана с выводом из страны основных боевых частей США. "Я уверен, что силы безопасности Афганистана смогут защитить Кабул", - заявил глава Пентагона, говоря об угрозе, исходящей от боевиков движения "Талибан", которые в последнее время заметно активизировались.

В ходе визита он проведет встречи с руководством Афганистана и американскими военнослужащими.

Отметим, что это последний визит 68-летнего Хейгела в Кабул в качестве министра обороны США.

5 декабря президент Барак Обама выдвинул Эштона Картера на пост главы Пентангона.