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    Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

    В ходе визита он встретится с руководством Афганистана и американскими военнослужащими

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны США Чак Хейгел прибыл с необъявленным визитом в столицу Афганистана Кабул, сообщает Report со ссылкой на Reuters.  Данная поездка Хейгела в афганскую столицу связана с выводом из страны основных боевых частей США. "Я уверен, что силы безопасности Афганистана смогут защитить Кабул", - заявил глава Пентагона, говоря об угрозе, исходящей от боевиков движения "Талибан", которые в последнее время заметно активизировались.

    В ходе визита он проведет встречи с руководством Афганистана и американскими военнослужащими.

    Отметим, что это последний визит 68-летнего Хейгела в Кабул в качестве министра обороны США. 

    5 декабря президент Барак Обама выдвинул Эштона Картера на пост главы Пентангона.

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