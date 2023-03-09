Остин и Нетаньяху договорились расширять сотрудничество против Ирана

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов, которые повлияли на программу его визита в Израиль. Главу Пентагона приветствовал его израильский коллега Йоав Галант.

Глава Пентагона Ллойд Остин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили договорились расширять сотрудничество, направленное против "иранской агрессии".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

"Два лидера обсудили угрозы, исходящие от Ирана в регионе, и договорились расширять сотрудничество по противодействию иранской агрессии", - говорится в сообщении Пентагона.

Остин подтвердил обязательства США не позволять Ирану получить ядерное оружие. Помимо этого, глава Пентагона и премьер Израиля обсудили проблемы региональной безопасности.

16.10

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов, которые повлияли на программу его визита в Израиль. Главу Пентагона приветствовал его израильский коллега Йоав Галант.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Остин написал в Twitter.

"Только что приземлился в Тель-Авиве. Мы продолжим тесно сотрудничать с Израилем для укрепления региональной стабильности и противодействия общим угрозам посредством нашего тесного сотрудничества в области обороны", - отметил он.