Глава Пентагона прибыл в Ирак для обсуждения вывода сил США из Сирии

Министр обороны США Марк Эспер прибыл в Багдад с необъявленным визитом.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В Багдаде глава Пентагона планирует встретиться со своим иракским коллегой Наджахом аш-Шамари, а также с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Эспер намерен обсудить с иракским руководством процесс вывода американских войск из Сирии и "роль, которую сыграет в этом [процессе] Ирак".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

13 октября глава Пентагона заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.