Глава Пентагона после слов Трампа приостановил тендер с участием Amazon

Министр обороны США Марк Эспер приостановил подготовку к конкурсу на общую сумму в 10 миллиардов долларов по закупке цифровых услуг с участием интернет-гиганта Amazon после сомнений, высказанных президентом Дональдом Трампом.

Как передаёт Report, в заявлении Пентагона, которое цитирует издание Politico, говорится:

"Министр Эспер привержен обеспечению того, чтобы наши войска обладали наилучшими возможностями, включая искусственный интеллект, для того чтобы оставаться самой боеспособной силой в мире, сберегая при этом средства налогоплательщиков. Выполняя свое обещание членам конгресса и американской общественности, министр Эспер изучает программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI). Решение по программе не будет принято до тех пор, пока он не завершит изучение".

Издание отмечает, что решение стало результатом масштабной лоббистской кампании со стороны компании Oracle – конкурента Amazon.