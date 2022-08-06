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Глава Пентагона посетит Латвию

Глава Пентагона посетит Латвию Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Европу и посетит, в частности, Латвию.
Другие страны
6 августа 2022 г. 09:36
Глава Пентагона посетит Латвию

Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Европу и посетит, в частности, Латвию.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, об этом сообщает Минобороны США.

В сообщении отмечается, что в европейское турне Остин вылетит 8 августа. Сначала он прибудет в Штутгарт (ФРГ). "Затем глава Пентагона отправится в Латвию, где встретится с высокопоставленными руководителями, чтобы заверить их в готовности США сохранять присутствие в Латвии и во всем Балтийском регионе", - проинформировали в американском оборонном ведомстве.

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