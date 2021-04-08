Глава Пентагона посетит Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль на следующей неделе

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на Axios, это будет первый визит администрации Джозефа Байдена на Ближний Восток на уровне кабинета министров.

Ожидается, что Остин прибудет в воскресенье и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. По словам израильских официальных лиц, повестка дня будет включать Иран и другие региональные вопросы, такие как Сирия и Ливан.

Израильские официальные лица также намерены повысить взаимопонимание между США и Израилем в области безопасности, достигнутое в последние недели правления администрации Трампа, о сохранении качественного военного превосходства Израиля в регионе. Израиль хочет убедиться, что администрация Байдена привержена этим договоренностям.