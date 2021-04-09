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Глава Пентагона посетит четыре страны

Глава Пентагона посетит четыре страны Министр обороны США Ллойд Остин в субботу, 10 апреля, отправится с визитом в Израиль, Германию и Великобританию, а также посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Другие страны
9 апреля 2021 г. 05:51
Глава Пентагона посетит четыре страны
Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу, 10 апреля, отправится с визитом в Израиль, Германию и Великобританию, а также посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы американского военного ведомства.

"Министр Остин встретится со своими коллегами и другими представителям правительств высокого ранга, чтобы обсудить важность международных отношений в сфере обороны, а также подтвердить приверженность США сдерживанию и обороне, распределению (финансового) бремени, а также прочной трансатлантической безопасности", - отмечается в документе.

В Израиле шеф Пентагона встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бени Ганцем. В Германии он проведет переговоры с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и обсудит, в частности, вопросы размещения американских сил в ФРГ.

В Брюсселе Остин встретится с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудит то, "как альянс противостоит дестабилизирующему поведению со стороны России, усиливающегося Китая, терроризму и глобальным вызовам, таким как коронавирус и изменение климата".

Визит завершится встречей в Лондоне с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

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