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Глава Пентагона попал в больницу

Глава Пентагона попал в больницу Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.
Другие страны
6 января 2024 г. 03:37
Глава Пентагона попал в больницу

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера.

"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что Остин идет на поправку и, скорее всего, в субботу вернется к работе.

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