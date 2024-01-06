Глава Пентагона попал в больницу

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера.

"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что Остин идет на поправку и, скорее всего, в субботу вернется к работе.