Глава Пентагона попал в больницу

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера.
"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что Остин идет на поправку и, скорее всего, в субботу вернется к работе.