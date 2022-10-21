Глава Пентагона пообещал продолжать поставки военной помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

"Министр обороны Ллойд Остин в беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять России", - сказано в заявлении.

Сообщается также, что госсекретарь Остин подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества "в укреплении прочности и силы Украины" и сохранении способности страны защищать себя в будущем.