О нас

Глава Пентагона пообещал продолжать поставки военной помощи Украине

Глава Пентагона пообещал продолжать поставки военной помощи Украине Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.
Другие страны
21 октября 2022 г. 19:37
Глава Пентагона пообещал продолжать поставки военной помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

"Министр обороны Ллойд Остин в беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять России", - сказано в заявлении.

Сообщается также, что госсекретарь Остин подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества "в укреплении прочности и силы Украины" и сохранении способности страны защищать себя в будущем.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri Ukraynaya hərbi yardımın davam etdirəcəyinə söz verib

Самое важное

Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
20 октября 2022 г. 14:58
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
20 октября 2022 г. 08:59
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
20 октября 2022 г. 01:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi