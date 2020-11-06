Глава Пентагона подготовил заявление об отставке

Глава Министерства обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на три источника в Пентагоне.
Окончательное решение об отставке министра обороны остается за действующим президентом США Дональдом Трампом, уточняет NBC. По ее данным, намерение нынешнего главы Пентагона связано в первую очередь с планами Трампа уволить его после всеобщих выборов, о которых ранее сообщали источники в американской администрации.
В начале августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Трамп рассматривает возможность снять Эспера с должности в случае победы на выборах. При этом, как отметил один из источников агентства, сам Эспер проинформировал приближенных, что намеревается уйти в отставку вне зависимости от результата выборов.