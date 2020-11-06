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Глава Пентагона подготовил заявление об отставке

Глава Пентагона подготовил заявление об отставке Глава Министерства обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию.
Другие страны
6 ноября 2020 г. 02:58
Глава Пентагона подготовил заявление об отставке
Марк Эспер / Марк Эспер

Глава Министерства обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на три источника в Пентагоне.

Окончательное решение об отставке министра обороны остается за действующим президентом США Дональдом Трампом, уточняет NBC. По ее данным, намерение нынешнего главы Пентагона связано в первую очередь с планами Трампа уволить его после всеобщих выборов, о которых ранее сообщали источники в американской администрации.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Трамп рассматривает возможность снять Эспера с должности в случае победы на выборах. При этом, как отметил один из источников агентства, сам Эспер проинформировал приближенных, что намеревается уйти в отставку вне зависимости от результата выборов.

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