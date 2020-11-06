Глава Пентагона подготовил заявление об отставке

Глава Министерства обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию.

Глава Министерства обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на три источника в Пентагоне.

Окончательное решение об отставке министра обороны остается за действующим президентом США Дональдом Трампом, уточняет NBC. По ее данным, намерение нынешнего главы Пентагона связано в первую очередь с планами Трампа уволить его после всеобщих выборов, о которых ранее сообщали источники в американской администрации.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Трамп рассматривает возможность снять Эспера с должности в случае победы на выборах. При этом, как отметил один из источников агентства, сам Эспер проинформировал приближенных, что намеревается уйти в отставку вне зависимости от результата выборов.