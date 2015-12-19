Глава Пентагона побывал на борту авианосца "Шарль де Голль", вошедшего в Персидский залив

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер побывал на борту французского авианосца "Шарль де Голль", который накануне вошел в Персидский залив для поддержки действий ВВС Франции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в главном штабе французской армии.

"Государственный секретарь Франции по делам ветеранов Жан-Марк Тодескини и министр обороны США Эштон Картер поприветствовали моряков на палубе авианосца "Шарль де Голль", - указали в пресс-службе оборонного ведомства.

Флагман французского флота глава Пентагона посетил в рамках своего ближневосточного турне.