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    ​Глава Пентагона планирует провести оборонную реформу США

    Инициативы главы Пентагона могут коснуться кибербезопасности и расширения полномочий властей в области сбора данных

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер запланировал "через несколько недель" выступить с предложениями по оборонной реформе, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что инициативы главы Пентагона могут коснуться кибербезопасности и расширения полномочий властей в области сбора данных.

    "Некоторые из предложений потребуют законодательного решения, поэтому мы попросим конгресс рассмотреть их. Я надеюсь, они будут убедительными и потому принятыми конгрессом. В других случаях законодательного решения вовсе не потребуется", - сказал Картер.

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