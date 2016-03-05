​Глава Пентагона планирует провести оборонную реформу США

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер запланировал "через несколько недель" выступить с предложениями по оборонной реформе, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что инициативы главы Пентагона могут коснуться кибербезопасности и расширения полномочий властей в области сбора данных.

"Некоторые из предложений потребуют законодательного решения, поэтому мы попросим конгресс рассмотреть их. Я надеюсь, они будут убедительными и потому принятыми конгрессом. В других случаях законодательного решения вовсе не потребуется", - сказал Картер.