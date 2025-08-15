О нас

Глава Пентагона отправился на Аляску отдельно от президента Трампа

Глава Пентагона отправился на Аляску отдельно от президента Трампа
15 августа 2025 г. 18:18
Глава Пентагона отправился на Аляску отдельно от президента Трампа

Министр обороны CША Пит Хегсет отправился на Аляску отдельно от президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой CNN, об этом сообщил представитель Пентагона.

Хегсет не входил в состав делегации, которая должна была сопровождать президента США на саммите с Владимиром Путиным, где одной из ключевых тем станет войны в Украине.

Вместе с Хегсетом отбыл и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Тем временем командующий вооруженными силами США в Европе генерал Алексус Гринкевич уже находится на Аляске, чтобы дать военные советы президенту Трампу и министру обороны Хегсету в рамках усилий американской стороны по мирному урегулированию конфликта.

Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri Alyaskaya Prezident Trampdan ayrı yollanıb
Версия на английском языке Pentagon chief travels to Alaska separately from President Trump

Последние новости

